В Азербайджане на усыновление передано 78 детей

Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) посредством Агентства социальных услуг передало на усыновление 78 детей.

Об этом говорится в сообщении Минтруда по случаю 31 мая — Всемирного дня приемной семьи.

Уточняется, что в приемные семьи были переданы 34 мальчика и 44 девочки.

Отмечается, что МТСЗН также осуществляет ежемесячные социальные выплаты приемным семьям. Так, на детей до 6 лет выплачивается 355 манатов в месяц, на детей 7–13 лет — 375 манатов, на детей 14–18 лет — 395 манатов. Для детей с инвалидностью эти суммы в зависимости от возрастной группы составляют 500, 600 и 650 манатов соответственно.

Кроме того, в целях обеспечения приемных семей сезонной одеждой выплачивается единовременное пособие в размере 200 манатов на каждого ребенка ежеквартально.