Глава Военного комитета НАТО итальянский адмирал Джузеппе Каво Драгоне оговорился и завысил военные расходы Европы и Канады за 2025 год в 10 раз — до $5,74 трлн, говоря о росте роли Европы в обеспечении собственной обороны в рамках НАТО во время выступления на полях международного форума по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

«Только в прошлом году европейские страны НАТО и Канада инвестировали в оборону в общей сложности $5 074 млрд — рост на 20% за один год», — заявил Каво Драгоне, слегка запнувшись и внимательно посмотрев в свой текст перед тем, как прочесть цифру. Он, впрочем, не исправил своей ошибки.

По мнению Каво Драгоне, эти показатели свидетельствуют в пользу того, что начавшийся вывод части войск США из Европы — это «не раскол внутри НАТО», а «давно назревший системный сдвиг», и Европа, и Америка в рамках альянса теперь будут более самостоятельно отвечать за безопасность в своих зонах.

Согласно статистическим данным, приведенным в докладе генерального секретаря НАТО за 2025 год (опубликован 26 марта 2026 года), суммарные военные расходы европейских стран блока и Канады в константных ценах и курсах валют 2021 года (применяются для удобства статистического сравнения показателей разных лет) указаны в объеме $574,3 млрд, что действительно представляет собой рост почти на 20% по сравнению с показателем 2024 года — $480,2 млрд.

В реальных текущих ценах и курсах валют уровень военных расходов европейских стран и Канады оценивается в 2025 году в $657,1 млрд, тогда как уровень расходов США — $980 млрд.

Источник: ТАСС