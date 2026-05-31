Азербайджанские теннисисты вышли в лидеры Евразийской лиги

Сборная Азербайджана по настольному теннису вышла в лидеры Евразийской лиги, проходящей в Казахстане.

Как передает Report со ссылкой на Федерацию настольного тенниса Азербайджана, наша женская команда под руководством главного тренера Фархада Исмайлова в составе Земфиры Микаиловой, Марзии Нурматовой, Ляман Абдулхамидовой и Айлин Аскеровой выиграла все 8 матчей II тура в Астане.

Мужская команда в составе Рустама Гаджилы, Адиля Ахмедзаде и Онура Гулузаде под руководством главного тренера молодежной сборной Рамиля Джафарова также одержала победы во всех 7 встречах, прошедших в Таразе.

По итогам двух туров обе азербайджанские команды поднялись на первое место в турнирной таблице соревнований, в которых участвуют 12 коллективов.

Следующие этапы турнира с участием спортсменов из Казахстана, Азербайджана, России, Узбекистана и Кыргызстана пройдут в сентябре и декабре.