Пашинян: Проект TRIPP уже вступил в стадию практической реализации

Проект TRIPP ("Маршрут Трампа") при участии Армении, Азербайджана и США уже вступил в стадию практической реализации.

Как передает армянская медиа, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе предвыборной кампании.

"Вам известно, что госсекретарь США (Марко Рубио) совершил краткий визит в Армению (26 мая - ред.) для подписания с министром иностранных дел Армении (Араратом Мирзояном) соглашения о реализации проекта TRIPP. И этот незапланированный визит доказывает важность проекта", - сказал премьер-министр.

По его словам, это событие имело большое значение и для внутриполитической ситуации в Армении.

Пашинян отметил, что реализация этого маршрута укрепит роль Еревана на международной арене, а руководство Белого дома рассматривает Южный Кавказ как важный энергетический транзитный путь, связывающий Востока и Запад.

Он также отметил важность транспортных путей через Ширак, Лори и Тавуш: "В ближайшее время мы откроем железную дорогу не только в южном направлении, но и в северном. Мы объединим два маршрута (Иджеван-Раздан и Ванадзор-Гюмри) и получим самую короткую железнодорожную линию. С другой стороны, международные инвесторы предлагают нам построить новую платную дорогу, проходящую через Ширак, Лори и Тавуш".

Источник: Report