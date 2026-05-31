Сборная Азербайджана по дзюдо завоевала золото молодежного Кубка Европы

Сборная Азербайджана по дзюдо завоевала золотую медаль в первый день молодежного Кубка Европы в австрийском Граце.

Как сообщили агентству Report в Федерации дзюдо Азербайджана, Магомед Мусаев (66 кг) на пути к финалу одолел представителей Германии, Хорватии, Бельгии и Венгрии.

В решающем поединке Мусаев одержал победу иппоном над сербским спортсменом Марко Йоркичем.

Отметим, что на данный момент сборная занимает первое место в мужском медальном зачете и пятое - в общем зачете.