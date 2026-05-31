 В Бардинском районе в тяжёлом ДТП пострадали 10 человек
В Бардинском районе в тяжёлом ДТП пострадали 10 человек

First News Media13:28 - Сегодня
В Бардинском районе в тяжёлом ДТП пострадали 10 человек

В Бардинском районе произошло тяжёлое ДТП.

На автодороге Бахрамтепе — Мингячевир столкнулись автомобили ВАЗ-21015 и Mercedes, в результате последний автомобиль потерял управление и опрокинулся в водный канал на обочине дороги.

В ДТП травмы различной степени тяжести получили 10 человек – Орхан Бабаев (1994 г.р.), Рёял Гаджиев (2004 г.р.), Айхан Гатамов (2007 г.р.), Миршахин Наджафли (2007 г.р.), Эфрас Пашаев (1979 г.р.), Рабелла Гамидова (1990 г.р.), Омар Гамидзаде (2018 г.р.), Сакура Гамидова (1964 г.р.), Гамид Гамидов (1963 г.р.) и Кямандар Гамидов (1988 г.р.).

Пострадавшие были доставлены в Бардинский лечебно-диагностический центр.

По факту проводится расследование.

Источник: АПА

