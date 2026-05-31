 Трамп потребовал ужесточить условия соглашения между США и Ираном
Трамп потребовал ужесточить условия соглашения между США и Ираном

First News Media11:45 - Сегодня
Трамп потребовал ужесточить условия соглашения между США и Ираном

Соглашение между США и Ираном, которое считалось практически готовым к подписанию, вновь оказалось под вопросом после того, как американский лидер Дональд Трамп потребовал ужесточить его условия.

Об этом сообщают Axios и The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

Отмечается, что обновленный вариант документа уже отправлен иранским властям.

По данным Axios, после совещания в Ситуационной комнате Трамп потребовал больше конкретики в формулировках касаемо иранской ядерной программы, в частности, о судьбе запасов обогащенного урана, сроках их передачи и механизмах контроля. Он также хочет изменить положения, связанные с возобновлением судоходства в Ормузском проливе.

NYT отмечает, что Трампа также не устраивает пункт о возможном размораживании иранских активов. Отмечается, что Трамп продолжает критически относиться к подобным уступкам.

По договору, Иран должен отказаться от разработки ядерного оружия, а затем в течение 60 дней стороны должны согласовать конкретные ядерные обязательства Тегерана и параметры снятия американских санкций. Однако теперь переговоры могут затянуться еще на несколько дней или дольше.

По данным NYT, Трамп также был раздражен тем, что Иран слишком долго отвечал на американские предложения.

Несмотря на новые разногласия, американская сторона уверена в успешном заключении соглашения, однако точные сроки назвать сложно. «Это может занять неделю. Это может быть меньше. Это может быть больше. К концу недели мы надеемся, что-то получить», — сказал изданию чиновник Белого дома.

Источник: Report

