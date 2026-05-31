Коллектив AZAL посетил могилу национального героя Азербайджана Хокумы Алиевой

Коллектив ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) посетил могилу национального героя Азербайджана Хокумы Алиевой на Второй Аллее почетного захоронения в Международный день бортпроводников.

Как сообщили в AZAL, участники церемонии почтили светлую память Хокумы Алиевой, возложив цветы к ее могиле, а также с глубоким уважением вспомнили ее жизненный путь, мужество и самоотверженность.

Представители AZAL также почтили память национальных героев Азербайджана пилотов Игоря Кшнякина и Александра Калянинова.

Отметим, что Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 29 декабря 2024 года Алиева Хокума Джалил гызы была посмертно удостоена почетного звания "Национальный герой Азербайджана" за высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при исполнении служебных обязанностей и спасении жизней пассажиров во время крушения пассажирского самолета AZAL - Embraer-190, выполнявшего рейс Баку - Грозный.

