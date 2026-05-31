Во Франции задержаны 780 человек в ходе беспорядков после победы ПСЖ в ЛЧ

Французская полиция задержала 780 человек в ходе беспорядков после победы парижского клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) в Лиге чемпионов.

Об этом заявил глава МВД Франции Лоран Нуньес на брифинге, трансляцию которого вел телеканал CNews.

"Ситуация в целом находится под контролем, - сказал министр. - Было проведено 780 задержаний на всей территории страны".

По словам министра, 480 человек были задержаны в парижской агломерации. Нуньес добавил, что по сравнению с прошлым годом число задержанных возросло на 32%. В 2025 году в ходе аналогичных беспорядков полиция задержала 592 человека.

Кроме того, 57 сотрудников полиции получили ранения.

Также глава МВД отметил, что 219 человек по всей стране пострадали, из них 8 находятся в тяжелом состоянии. Как сообщил телеканал France Info со ссылкой на прокуратуру Парижа, один человек погиб в ходе беспорядков. Речь идет о мотоциклисте 2002 года рождения, который врезался в бетонное ограждение на одной из улиц.

В финале Лиги чемпионов, который прошел в Будапеште, парижский клуб обыграл английский "Арсенал". Основное время и два дополнительных тайма завершились со счетом 1:1, в серии пенальти ПСЖ оказался сильнее - 4:3. Ворота французской команды в матче защищал российский вратарь Матвей Сафонов, который стал первым российским футболистом, дважды выигравшим Лигу чемпионов.

Источник: ТАСС