Дорожная полиция обратилась к направляющимся в Баку водителям

Главное управление Государственной дорожной полиции Азербайджана (ГУДП) обратилось к водителям в связи с ростом интенсивности дорожного движения в праздничные дни.

Как сообщает ГУДП, в связи с массовым возвращением в Баку населения из других регионов после отдыха ведомство призвало водителей соблюдать правила безопасности, быть бдительными, по возможности выезжать в светлое время суток и не садиться за руль в утомленном состоянии.

"Особенно призываем водителей перед выездом обращать внимание на техническое состояние транспортных средств, правильно оценивать дорожные и погодные условия, строго соблюдать правила обгона и маневрирования, а также скоростной режим", - отметили в управлении.

