Пентагон представит НАТО планы сокращения сил США в Европе
Пентагон в июне планирует представить НАТО планы сокращения сил США в Европе.
Об этом со ссылкой на высокопоставленного представителя Военного министерства Соединенных Штатов сообщает газета Welt am Sonntag.
«Эти изменения будут внесены в наше предложение по войскам и военным возможностям на следующей конференции НАТО по формированию сил», — сказал собеседник.
По его словам, американский план предполагает, что «союзники возьмут на себя основную ответственность за конвенциональную оборону Европы».
Издание подчеркивает, что Европа давно знала о планах США частично вывести войска, однако полагала, что соответствующие процессы будут происходить постепенно.
Источник: Лента.ру
