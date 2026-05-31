Умер исполнитель роли Македона из фильма «Bizim Cəbiş müəllim»

Скончался актёр Агил Агаджанов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на «Qafqazinfo», артист ушёл из жизни сегодня в Баку в возрасте 77 лет.

Агил Агаджанов получил широкую известность благодаря роли Македона в культовом азербайджанском фильме "Bizim Cəbiş müəllim" («Наш учитель Джабиш»).

Спустя годы он также снялся в фильме Yuxu («Сон»).

Кроме актёрской деятельности, Агил Агаджанов был известен в бакинских посёлках как мастер по приготовлению шашлыка.