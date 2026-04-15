Politico: Санкции США против нефти из РФ возобновились

Приостановленные санкции США против нефти из РФ возобновились, сообщила 13 апреля газета Politico.

Издание отметило, что санкции вступили в силу после того, как администрация президента США Дональда Трампа не продлила срок действия освобождения России от них.

Ранее Минфин США отменил санкции в отношении продажи нефти и нефтепродуктов из РФ, загруженных на суда до 12 марта. Опубликованная Управлением по контролю за иностранными активами этого ведомства генеральная лицензия разрешала такие операции до 11 апреля.

Источник: ТАСС