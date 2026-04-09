 Мелания Трамп: «Я никогда не летала на самолёте Эпштейна» - ФОТО
Мелания Трамп: «Я никогда не летала на самолёте Эпштейна» - ФОТО

First News Media23:55 - 09 / 04 / 2026
Мелания Трамп: «Я никогда не летала на самолёте Эпштейна» - ФОТО

Первая леди США сделала редкое публичное заявление в прямом телеэфире в четверг, 9 апреля, обратившись к прессе в связи с распространяющимися слухами о её предполагаемых связях с осуждённым миллиардером Джеффри Эпштейном и его сообщницей Гислен Максвелл.

«Ложь, связывающая меня с бесчестным Джеффри Эпштейном, должна прекратиться сегодня», — заявила она в прямом эфире. «Люди, лгущие обо мне, лишены этических стандартов, смирения и уважения. Я не возражаю против их невежества, но отвергаю их злобные попытки опорочить мою репутацию».

«Ложные обвинения в мой адрес со стороны злобных и политически мотивированных людей и структур, стремящихся нанести ущерб моей репутации, извлечь финансовую выгоду и продвинуться политически, должны прекратиться», — продолжила первая леди. «Многочисленные фейковые изображения и заявления обо мне и Эпштейне годами распространяются в социальных сетях. Будьте осторожны с тем, чему верите. Эти изображения и истории абсолютно ложны».

Мелания, которой 55 лет, опровергла слухи о том, что именно Эпштейн познакомил её с президентом Дональдом Трампом, отметив, что их случайная встреча на вечеринке в 1998 году описана в её недавно вышедших мемуарах «Мелания».

«Я никогда не дружила с Эпштейном», — продолжила первая леди. «Дональд и я время от времени бывали на тех же вечеринках, что и Эпштейн, поскольку пересечение в социальных кругах — обычное дело в Нью-Йорке и Палм-Биче».

«Впервые я пересеклась с Эпштейном в 2000 году на мероприятии, которое мы посетили вместе с Дональдом. До того я никогда не встречала Эпштейна и не имела никакого представления о его преступной деятельности», — добавила она.

Мелания также отвергла значимость писем из материалов дела Эпштейна, в которых она фигурирует в переписке с подругой и предполагаемой сообщницей Эпштейна Гислен Максвелл.

«Хочу прояснить: у меня никогда не было никаких отношений ни с Эпштейном, ни с его сообщницей Максвелл», — заявила она. «Мой ответ на письмо Максвелл нельзя расценить иначе как случайную переписку. Моя вежливая реплика на её письмо — не что иное, как незначительная записка».

Эпштейн, ранее осуждённый за домогательства к несовершеннолетней, скончался в тюрьме в 2019 году в ожидании суда по федеральным обвинениям в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Максвелл в настоящее время отбывает наказание в федеральном исправительном учреждении в Брайане, штат Техас, куда была направлена после осуждения в 2021 году по обвинению в вербовке и растлении несовершеннолетних девочек для Эпштейна.

«Я не являюсь свидетелем и не упомянута в качестве свидетеля в связи с какими-либо преступлениями Эпштейна. Моё имя никогда не фигурировало в судебных документах, показаниях, заявлениях жертв или интервью ФБР по делу Эпштейна. Я никогда не имела никакого отношения к злоупотреблениям Эпштейна в отношении его жертв. Я никогда не была причастна ни в каком качестве», — заявила Мелания.

«Я не была участницей событий. Я никогда не летала на самолёте Эпштейна и не посещала его частный остров», — добавила она. «Мне никогда не предъявлялись юридические обвинения и меня никогда не осуждали за преступления, связанные с сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних Эпштейном и его отвратительным поведением».

В завершение первая леди призвала Конгресс действовать открыто и прозрачно.

«Мы всё ещё должны открыто и прозрачно работать, чтобы установить истину», — сказала она. «Я призываю Конгресс предоставить женщинам, ставшим жертвами Эпштейна, возможность провести публичные слушания».

«Дайте этим жертвам возможность дать показания под присягой перед Конгрессом. Каждая женщина должна иметь возможность публично рассказать свою историю, если она того пожелает, а её показания должны быть навсегда внесены в протокол заседаний Конгресса. Только тогда мы узнаем правду».

Вопросы журналистов первая леди оставила без ответа и покинула зал.​​​​​​​​​

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
