Госдума одобрила «защиту россиян» за рубежом с помощью армии

Госдума России в первом чтении приняла законопроект, позволяющий по решению президента использовать вооруженные силы за рубежом для защиты россиян, подвергающихся судебному преследованию.

Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

За законопроект проголосовали 413 депутатов, против и воздержавшихся не было. Поправки в закон предлагают наделить президента РФ правом «экстерриториального использования» вооруженных сил «для защиты российских граждан, арестованных, удерживаемых или подвергаемых уголовному или иному преследованию по решениям иностранных судов или международных судебных органов, в которых не участвует Россия».

Законопроект был подготовлен Минобороны и распространяется только на действия судов, в которых Россия не участвует и компетенция которых не основана на международном договоре с Россией или на резолюции Совета безопасности ООН.

При этом в пояснительной записке авторы инициативы признают, что федеральный закон «О безопасности» уже предусматривает подобные обязанности президента по защите граждан РФ. Предлагаемые изменения вносятся «в развитие этой нормы», говорится в документе. Какие именно ситуации могут привести к таким мерам, авторы не уточняют.

Источник: DW