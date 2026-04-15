Трамп считает войну с Ираном завершенной?

First News Media09:45 - Сегодня
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает войну с Ираном завершенной.

Об этом сообщила ведущая телеканала Fox News Мария Бартиромо.

В опубликованном ею видео Бартиромо обращается к Трампу с вопросом, почему он говорит о войне с Ираном в прошедшем времени: «Она что, завершилась?»

«Она завершилась», — ответил Трамп.

Позже в интервью журналисту телеканала ABC Джонатану Карлу он высказал мнение, что продление перемирия с Ираном не потребуется.

В беседе с Карлом президент отметил, что не рассматривает возможность продления перемирия с Исламской Республикой и «не считает, что оно потребуется». «Я думаю, что вы станете свидетелями двух удивительных дней. Я действительно так считаю», — процитировал слова американского лидера журналист на своей странице в X.

Трагедия в многодетной семье (9 детей) из поселка Гаджи Зейналабдин Тагиев города Сумгайыт вызвала широкий общественный резонанс в социальных сетях. По14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
18 / 03 / 2026, 11:40

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
17 / 03 / 2026, 10:15

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО
13 / 03 / 2026, 15:50

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
24 / 02 / 2026, 15:22

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
10 / 02 / 2026, 16:07

