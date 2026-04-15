Трамп считает войну с Ираном завершенной?

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает войну с Ираном завершенной.

Об этом сообщила ведущая телеканала Fox News Мария Бартиромо.

В опубликованном ею видео Бартиромо обращается к Трампу с вопросом, почему он говорит о войне с Ираном в прошедшем времени: «Она что, завершилась?»

«Она завершилась», — ответил Трамп.

Позже в интервью журналисту телеканала ABC Джонатану Карлу он высказал мнение, что продление перемирия с Ираном не потребуется.

В беседе с Карлом президент отметил, что не рассматривает возможность продления перемирия с Исламской Республикой и «не считает, что оно потребуется». «Я думаю, что вы станете свидетелями двух удивительных дней. Я действительно так считаю», — процитировал слова американского лидера журналист на своей странице в X.