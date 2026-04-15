Лавров: Москва готова сыграть свою роль в решении проблемы иранских запасов обогащенного урана

Москва выражает готовность внести вклад в разрешение вопроса, касающегося иранских запасов обогащенного урана.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам по итогам официального визита в Китай.

«Россия, как и при согласовании той программы в 2015 году, готова сыграть свою роль в решении проблемы обогащенного урана. Самые разные формы эта роль может обретать, включая переработку высокообогащенного урана топливного уровня, передачу на хранение в Россию определенного количества — все, что будет приемлемо для Ирана без нарушения его неотъемлемого права на обогащение урана в мирных целях», — сказал министр.

Лавров отметил, что Россия в рамках периода современной истории была частью процесса, который в итоге привел к согласованию гарантий и урегулирования иранской ядерной программы. «Все тот же всеобъемлющий план действий на этот счет. В этом комплексном плане и одобрившей его резолюции есть все, что необходимо для успокоения любых озабоченностей по поводу того, что Иран когда-то может начать производство ядерного оружия. В этом плане есть все для обеспечения надежного контроля — не перевода иранской ядерной программы на военные рельсы», — добавил он.

«То, что США разрушили эту программу, а этого всегда хотел Израиль, произошло это еще в 2019 году — это печальный факт мировой истории современного времени. Сейчас надежды только на то, что подобное удастся воссоздать из руин, которые остались от той очень значимой многосторонней дипломатической договоренности», — указал министр.

Источник: ТАСС