США предоставят Ливану финансовую помощь в случае сделки с Израилем
Успешное завершение переговоров между Бейрутом и Иерусалимом позволит разблокировать масштабную помощь для восстановления Ливана.
Об этом заявил представитель Госдепартамента США Томми Пиготт, передает РИА Новости.
«Эти переговоры потенциально могут открыть путь к масштабной помощи на цели восстановления и экономическому возрождению Ливана, а также расширить инвестиционные возможности для обеих стран», — сказал он.
До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на переговорах по урегулированию конфликта между Израилем и Ливаном придется работать, учитывая «десятилетия истории и сложностей».
284