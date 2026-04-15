США предоставят Ливану финансовую помощь в случае сделки с Израилем

Успешное завершение переговоров между Бейрутом и Иерусалимом позволит разблокировать масштабную помощь для восстановления Ливана.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Томми Пиготт, передает РИА Новости.

«Эти переговоры потенциально могут открыть путь к масштабной помощи на цели восстановления и экономическому возрождению Ливана, а также расширить инвестиционные возможности для обеих стран», — сказал он.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на переговорах по урегулированию конфликта между Израилем и Ливаном придется работать, учитывая «десятилетия истории и сложностей».