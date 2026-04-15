Госдеп: Израиль и Ливан договорились начать прямые переговоры

Израильская и ливанская стороны договорились начать прямые переговоры.

Об этом сообщил представитель госдепартамента США Томми Пиготт.

«Все стороны согласились начать прямые переговоры, согласовав время и место», – говорится в заявлении.

Пиготт в своем сообщении сообщил, что Ливан подтвердил необходимость полного выполнения обязательство о прекращении боевых действий от ноября 2024 г., подчеркнув «принципы территориальной целостности и полного государственного суверенитета».

Ливан также призвал к прекращению огня и принятию конкретных мер по решению и смягчению «тяжелого гуманитарного кризиса», который страна продолжает переживать в результате продолжающегося конфликта.

4 апреля в Вашингтон состоялись переговоры послов Израиля и Ливана. Встречу организовал госсекретарь США Марко Рубио, она продлилась два часа. Пиготт отметил, что эта встреча стала первым крупным взаимодействием на высоком уровне между правительствами Израиля и Ливана с 1993 г.