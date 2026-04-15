Юсиф Эйвазов выступил в театре Ла Скала - ФОТО

Народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов выступил на сцене Ла Скала, исполнив партию Калафа в опере «Турандот», которая считается одной из самых сложных теноровых партий мирового репертуара.

«Театр Ла Скала — самая главная оперная сцена в мире. Выступать здесь невероятно престижно и безумно ответственно», — отмечает народный артист.

Ю. Эйвазов подчеркивает, что публика в Италии «очень сложная, ей нужно угодить»: «Здесь родилось искусство бельканто, и к нему относятся очень ревностно. Придираются к нотам, к фразам, к словам, к верхним нотам — публика очень требовательная».

Партия Калафа занимает особое место в репертуаре Юсифа Эйвазова и по праву считается одной из его визитных карточек. Артист исполнял её на сценах ведущих театров мира, включая Метрополитен-опера, где дебютировал в этой партии в 2015 году, а также в Лондоне, Санкт-Петербурге, Берлине и на сцене Арена ди Верона.

Нынешняя постановка «Турандот» в Ла Скала осуществлена режиссёром Давиде Ливерморе и отличается масштабным сценическим решением и высокой динамикой действия. Пространство сцены находится в постоянном движении, а сложная пластика спектакля требует от артистов не только вокальной, но и физической выносливости.

Ю. Эйвазов рассказывает, что «это очень креативная постановка, с большим количеством мизансцен: на сцене много людей, декорации постоянно движутся», подчеркивая, что «нужно буквально бегать, прыгать и при этом сохранять вокальную точность», заявляя, что «постановка непростая».

Особое значение, по словам народного артиста, имеет и уровень партнёров по сцене: «Очень важно, когда рядом с тобой профессионалы с большой буквы — мы связаны друг с другом, делаем общее дело, и от этой слаженности зависит очень многое».

Отметим, что за дирижёрским пультом — Никола Луизотти; в спектакле также заняты Эва Плонка и Марианджела Сицилия.

