МИД РФ: Азербайджан оказал значительную помощь в эвакуации россиян из Ирана

Азербайджан оказал значительную помощь в эвакуации граждан России из Ирана.

Об этом в интервью ТАСС заявил директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

"Баку предоставил россиянам возможность воспользоваться закрытым с 2020 года для индивидуального пересечения пограничным переходом "Астара" по предварительной заявке посольства России в Тегеране", - отметил дипломат.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит верховный лидер страны Али Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников. После этого началась эвакуация граждан иностранных государств из Ирана в Азербайджан через пограничный пункт "Астара".

К 20 марта из Ирана через азербайджанскую территорию были эвакуированы свыше 2 тыс. граждан 75 стран, включая не менее 323 россиян.