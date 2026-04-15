На ряде дорог Баку восстановлен прежний скоростной режим после улучшения погодных условий - ОБНОВЛЕНО

В результате изменения погодных условий на нескольких участках дорог был восстановлен стандартный скоростной режим, который ранее был понижен.

Данную информацию предоставили в Центре интеллектуального управления транспортом при Министерстве внутренних дел.

April 14, 2026 23:28

В связи с дождливой погодой, наблюдаемой в настоящее время в Баку, на некоторых полосах на дороге Зыхский круг-Аэропорт установлено ограничение скорости 20 км/ч.

Об этом сообщает Центр интеллектуального управления транспортом министерства внутренних дел.

Сообщается, что на дороге от проспекта Гейдара Алиева до Мардаканского моста ограничение скорости 20 км/ч установлено на всех полосах.

"В связи с этим сотрудниками Центра интеллектуального управления транспортом были внесены изменения в информационно-скоростные табло. Также на всех табло установлен знак "скользкая дорога", - отметили в Центре.