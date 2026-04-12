Переговоры Ирана и США провалились: что произошло за закрытыми дверьми в Исламабаде?

21 час переговоров, первая за 47 лет очная встреча американских и иранских официальных лиц — и никакого соглашения. Вице-президент США Джей Ди Вэнс покинул Исламабад в воскресенье, не добившись мирной сделки. Судьба хрупкого перемирия, срок которого истекает 21 апреля, остаётся под вопросом. Вот что известно о том, как разворачивались переговоры.

Город-призрак и кофе «во имя мира»

Сотни журналистов со всего мира съехались в исламабадский конгресс-центр Джинна, переоборудованный пакистанскими властями в медиахаб. Но переговоры шли за закрытыми дверьми — в полукилометре оттуда. Всё, что оставалось прессе, — ждать и потягивать кофе под живую восточную народную музыку. Даже на стаканчиках был слоган: «Сварено во имя мира».

Обновления не поступали часами. Когда они всё же появлялись, то приходили не через брифинги — как принято на мероприятиях такого масштаба — а через сообщения в WhatsApp. «Я смертельно скучаю», — признался агентству AFP один из журналистов, попросивший не называть его имени.

Символ с первых минут

Иранская делегация дала понять о своих намерениях ещё до начала переговоров. На борту самолёта, летевшего в Исламабад, были размещены школьные ранцы детей, погибших в американском авиаударе по школе в Минабе в первый день войны — молчаливое и жёсткое напоминание о цене конфликта.

Кто сидел за столом

Американскую делегацию возглавил Вэнс; его сопровождали спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер. Иранскую делегацию численностью около 70 человек, включая технических экспертов, возглавил спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф. Его сопровождали глава МИД Аббас Арагчи и ключевой переговорщик по ядерной программе Али Багери Кани.

Галибаф прибыл в Исламабад с характерной оговоркой: «У нас есть добрая воля, но нет доверия. К сожалению, наш опыт переговоров с американцами всегда заканчивался провалом и нарушением обязательств».

Что происходило в комнате

Прямых инсайдов из переговорного зала в открытых источниках нет — обе стороны строго хранили молчание. Известно лишь то, что помимо устных переговоров, стороны обменивались техническими документами, которые неоднократно пересматривались.

По оценке корреспондента CNN, присутствовавшего на месте, стороны оказались слишком далеко друг от друга — не только по существу, но и по стилю и темпераменту. Американская делегация стремилась к быстрому решению после объявления двухнедельного перемирия, тогда как Тегеран традиционно ведёт переговоры медленно, ориентируясь на долгосрочную перспективу.

Три точки разлома

По данным иранских официальных лиц, знакомых с ходом переговоров, стороны столкнулись с тремя принципиальными разногласиями. Первое — Ормузский пролив: США настаивали на его немедленном открытии для всего морского трафика, однако Иран отказался отдавать этот рычаг давления до заключения окончательного мирного договора. Второе — ядерный вопрос: Вашингтон требовал от Тегерана твёрдых гарантий отказа от создания ядерного оружия и инструментов, способных приблизить его появление — и не получил их. Третье — деньги: Иран добивался разблокирования около 27 млрд долларов замороженных активов за рубежом.

При этом стороны не смогли договориться даже о базовых вещах: у них было два разных «10-пунктных плана». Иранский вариант включал признание контроля Тегерана над Ормузским проливом, репарации и отмену всех санкций. Американский — отказ от ядерного оружия, передачу высокообогащённого урана и возобновление судоходства.

Что говорят стороны

«Плохая новость — мы не достигли соглашения. И думаю, для Ирана это куда хуже, чем для США», — заявил Вэнс на пресс-конференции. При этом он оставил дверь открытой: «Мы оставляем здесь наше окончательное и наилучшее предложение. Посмотрим, примут ли его иранцы».

Тегеран переложил вину на Вашингтон. Государственное иранское вещание IRIB заявило, что «чрезмерные требования Америки» не позволили достичь соглашения. Иранские СМИ добавили, что «мяч на стороне Америки». Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи занял более осторожную позицию: «Дипломатия никогда не заканчивается».

Что происходило параллельно

Пока дипломаты вели переговоры, военные действовали. Два американских эсминца — USS Frank E. Petersen Jr. и USS Michael Murphy — впервые с начала конфликта прошли через Ормузский пролив в рамках операции по разминированию акватории. Иран отверг эту версию событий.

Трамп тем временем наблюдал за боями на UFC 327 в Майами — камеры засняли госсекретаря Рубио на большом экране арены в момент, когда Вэнс объявил о провале переговоров. Оба улыбались.

Что дальше

Вэнс не уточнил, что последует за срывом переговоров. Иранские государственные СМИ сообщили, что Тегеран пока не планирует следующий раунд переговоров — хотя в МИД страны это не подтвердили. Перемирие истекает 21 апреля. Вопрос о том, возобновит ли Трамп боевые операции, остаётся открытым.