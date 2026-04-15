Сегодня день памяти выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой

Сегодня, 15 апреля – день памяти выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

На протяжении сорока лет азербайджанский народ с уважением чтит светлую память Зарифы ханым.

Зарифа ханым была спутницей жизни, другом, моральной опорой и поддержкой общенационального лидера Гейдара Алиева. У Зарифы ханым было очень много почетных званий, научных титулов и наград. Каждое из этих званий – источник гордости и чести. Но самое почетное среди них – звание Матери. Зарифа ханым – мать достойного продолжателя политического курса общенационального лидера Гейдара Алиева, Президента Ильхама Алиева.

Как говорили ее современники, Зарифа ханым была необыкновенной матерью, и ее отношения с детьми были особенными. Для нее дети были словно светом, ниспосланным Всевышним.

Академик Зарифа Алиева подарила зрение многочисленным больным, прославила азербайджанскую офтальмологию далеко за пределами страны. Ее научное наследие, исследования, проведенные в различных областях медицины, фундаментальные труды составляют блестящие страницы азербайджанской науки.

Среди актуальных проблем, которыми занималась Зарифа ханым как ученый-офтальмолог, особое место занимали диагностика, лечение глаукомы и воспалений органа зрения. Она глубоко изучила профессиональную патологию органа зрения – малоизученную сферу офтальмологии. Актуальность этой проблемы была обусловлена не только широким развитием химической и электронной промышленности, но и изучением влияния многих новых химических соединений на орган зрения. Первым исследователем в этой области была Зарифа ханым.

Она создала первую в мире научно-исследовательскую лабораторию по изучению профессиональной патологии органа зрения и заложила основу нового направления в мировой науке – профессиональной офтальмологии.

Ее масштабные научные исследования на крупных промышленных предприятиях республики, нашли отражение в ценных монографиях видного ученого.

Она стала первой женщиной-ученым, удостоенной премии имени академика М.И.Авербаха Академии медицинских наук СССР - самой престижной премии в области офтальмологии в бывшем Советском Союзе.

Академик Зарифа Алиева также была видным общественным деятелем. Она был членом Комитета защиты мира бывшего СССР, заместителем председателя Азербайджанского комитета защиты мира, членом Правления Всесоюзного общества «Знание», членом Президиума Всесоюзного научного общества офтальмологов.

Зарифа ханым не только дарила свет глазам. Вся ее жизнь была лучом света: забота, которую она проявляла к своим детям как мать, ее поддержка великого лидера как спутница жизни и ее служение своему народу как азербайджанской женщины проистекали из светлых дел и мечтаний. Славный жизненный путь Зарифы Алиевой – это жизненный и нравственный урок, школа совершенства и мудрости.

Эльчин Амирбеков: Азербайджан рассматривает партнерство с США как ключ к ...

Женская сборная Азербайджана по футболу обыграла Андорру в рамках отбора на ЧМ

В Баку наблюдается сильный град - ВИДЕО

На ряде дорог столицы снижен скоростной режим

Задержан подозреваемый в убийстве двух женщин в Масазыре

Лица, вытоптавшие тюльпаны на бульваре, оказались известными блогерами — ФОТО

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

В этот день в Азербайджане начнется выплата пенсий за апрель

С этой песней Азербайджан мог быть представлен на «Евровидении 2026» - ВИДЕО

В Масазыре убиты две женщины

Международный аэропорт Гейдар Алиев обратился к пассажирам, вылетающим в ночь с 11 на 12 апреля

«Атлетико» проиграл «Барселоне», но вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Госдеп: Израиль и Ливан договорились начать прямые переговоры

США предоставят Ливану финансовую помощь в случае сделки с Израилем

Женская сборная Азербайджана по футболу обыграла Андорру в рамках отбора на ЧМ

В Праге обсудили безопасность на Южном Кавказе и развитие сотрудничества между Азербайджаном и Чехией - ФОТО

США возобновили действие санкций против российской нефти

Генсек ООН призвал США и Иран возобновить переговоры

На ряде дорог столицы снижен скоростной режим

Эльчин Амирбеков: Азербайджан рассматривает партнерство с США как ключ к развитию связности между Азией и Европой

Задержан подозреваемый в убийстве двух женщин в Масазыре

В морепродуктах обнаружен новый вызывающий слепоту вирус

Лица, вытоптавшие тюльпаны на бульваре, оказались известными блогерами — ФОТО

Переговоры между Ливаном и Израилем в США завершились - ВИДЕО

Кадыров получил орден за вклад в развитие цементной промышленности - ВИДЕО

Зеленский прибыл с визитом в Осло

По делу о нападении на школу в Турции задержан один человек - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Reuters: Миру грозит крупнейший в истории нефтяной кризис

В Баку наблюдается сильный град - ВИДЕО

Колумбия усыпит 80 «кокаиновых бегемотов» Пабло Эскобара - ВИДЕО

Трагедия в многодетной семье (9 детей) из поселка Гаджи Зейналабдин Тагиев города Сумгайыт вызвала широкий общественный резонанс в социальных сетях.
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

