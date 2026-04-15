Сегодня день памяти выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой

Сегодня, 15 апреля – день памяти выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

На протяжении сорока лет азербайджанский народ с уважением чтит светлую память Зарифы ханым.

Зарифа ханым была спутницей жизни, другом, моральной опорой и поддержкой общенационального лидера Гейдара Алиева. У Зарифы ханым было очень много почетных званий, научных титулов и наград. Каждое из этих званий – источник гордости и чести. Но самое почетное среди них – звание Матери. Зарифа ханым – мать достойного продолжателя политического курса общенационального лидера Гейдара Алиева, Президента Ильхама Алиева.

Как говорили ее современники, Зарифа ханым была необыкновенной матерью, и ее отношения с детьми были особенными. Для нее дети были словно светом, ниспосланным Всевышним.

Академик Зарифа Алиева подарила зрение многочисленным больным, прославила азербайджанскую офтальмологию далеко за пределами страны. Ее научное наследие, исследования, проведенные в различных областях медицины, фундаментальные труды составляют блестящие страницы азербайджанской науки.

Среди актуальных проблем, которыми занималась Зарифа ханым как ученый-офтальмолог, особое место занимали диагностика, лечение глаукомы и воспалений органа зрения. Она глубоко изучила профессиональную патологию органа зрения – малоизученную сферу офтальмологии. Актуальность этой проблемы была обусловлена не только широким развитием химической и электронной промышленности, но и изучением влияния многих новых химических соединений на орган зрения. Первым исследователем в этой области была Зарифа ханым.

Она создала первую в мире научно-исследовательскую лабораторию по изучению профессиональной патологии органа зрения и заложила основу нового направления в мировой науке – профессиональной офтальмологии.

Ее масштабные научные исследования на крупных промышленных предприятиях республики, нашли отражение в ценных монографиях видного ученого.

Она стала первой женщиной-ученым, удостоенной премии имени академика М.И.Авербаха Академии медицинских наук СССР - самой престижной премии в области офтальмологии в бывшем Советском Союзе.

Академик Зарифа Алиева также была видным общественным деятелем. Она был членом Комитета защиты мира бывшего СССР, заместителем председателя Азербайджанского комитета защиты мира, членом Правления Всесоюзного общества «Знание», членом Президиума Всесоюзного научного общества офтальмологов.

Зарифа ханым не только дарила свет глазам. Вся ее жизнь была лучом света: забота, которую она проявляла к своим детям как мать, ее поддержка великого лидера как спутница жизни и ее служение своему народу как азербайджанской женщины проистекали из светлых дел и мечтаний. Славный жизненный путь Зарифы Алиевой – это жизненный и нравственный урок, школа совершенства и мудрости.