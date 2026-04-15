Иран не намерен проводить переговоры с США где-либо, кроме Пакистана

Иран не рассматривает возможность проведения следующего раунда переговоров с США где-либо, кроме Исламабада.

Oб этом сообщило агентство Tasnim.

Отмечается, что несмотря на стремление ряда европейских стран принять у себя диалог между США и Ираном, никакого решения о смене места переговоров принято не было.

Напомним, что, отвечая на вопрос журналиста о том, пройдет ли второй раунд переговоров с Ираном в столице Пакистана Исламабаде, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подчеркнула, что переговоры состоятся там же, где проходили в прошлый раз.