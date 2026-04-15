USA Today: Пентагон начал тайную подготовку к вторжению на Кубу

Пентагон начал секретную подготовку к возможному военному вторжению на Кубу на случай, если президент США Дональд Трамп отдаст соответствующий приказ.

Об этом пишет газета USA Today со ссылкой на осведомленные источники, передает RG.

"В США тайно активизируется военная подготовка к возможной операции на Кубе на случай, если Дональд Трамп отдаст приказ о вмешательстве", - говорится в сообщении.

Как отмечают источники издания, эти директивы, по всей видимости, представляют собой последствие эскалации напряженности между США и Кубой в январе, когда Белый дом ограничил поставки нефти на Кубу.

Трамп прекратил поставки венесуэльской нефти на остров после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро 3 января. Глава Белого дома также пригрозил ввести тарифы на любую страну, которая будет продавать нефть Кубе.