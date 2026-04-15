Сахиба Гафарова: Проведение WUF13 в Азербайджане – очередное проявление доверия

Проведение после COP29 еще одного глобального мероприятия – 13-й сессии Всемирного форума городов WUF13 – в Азербайджане является очередным проявлением доверия к способности страны объединять усилия перед лицом общих вызовов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на 5-й конференции Парламентской сети Движения неприсоединения, проходящей в Стамбуле.

Она отметила, что сессия, которая состоится в мае текущего года в Баку, будет посвящена теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и поселения». Этот форум является международной платформой высокого уровня, созданной с целью решения проблем, связанных со стремительной урбанизацией, оценки ее влияния на города, национальные экономики и изменение климата.

Спикер подчеркнула, что под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан реализует масштабные строительные и восстановительные проекты в ранее оккупированных и полностью разрушенных Карабахе и Восточном Зангезуре. На этих территориях на основе передовых градостроительных принципов создаются новые населенные пункты, транспортная, энергетическая и экономическая инфраструктура, применяются инновационные концепции, такие как «зона зеленой энергии», «умный город» и «ноль отходов». По словам Сахибы Гафаровой, три национальных форума по градостроительству, организованных в партнерстве с Программой ООН по населенным пунктам, сыграли важную роль как платформа для обмена опытом и новыми инициативами и способствовали укреплению сотрудничества в этой сфере.

Председатель Милли Меджлиса сказала, что 13-я сессия Всемирного форума городов станет промежуточной оценкой реализации Новой повестки городов. На этом мероприятии будет рассмотрено прошедшее десятилетие и определены приоритеты до 2036 года. Спикер призвала всех участников активно участвовать в повестке форума, обстоятельно рассматривать его результаты в контексте проблем, связанных со стремительной урбанизацией, и совместно работать над тем, чтобы города будущего были инклюзивными и устойчивыми, обеспечивали, прежде всего, достойные условия жизни для каждого гражданина.