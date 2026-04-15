Нетаньяху: Наши войска продолжают наносить удары по «Хезболла»

Azərbaycanca
В мире

First News Media23:40 - 15 / 04 / 2026
Израиль продолжает вести боевые действия против отрядов организации «Хезболла».

Как передает ТАСС, об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. Израиль, по версии премьера, стремится в Ливане к «миру через силу».

«Наши войска продолжают наносить удары по «Хезболла». Бои сосредоточены на Бинт-Джбейле (приграничный город на юге Ливана – ред.). Бинт-Джбейль был столицей «Хезболла» в Южном Ливане. <...> Мы близки к захвату Бинт-Джбейля, по сути, мы скоро уничтожим этот крупнейший укрепрайон «Хезболла», - утверждал он видеообращении, распространенном канцелярией главы правительства в свете сообщений о возможности скорого прекращения огня в Ливане.

Нетаньяху отметил, что дал указание армии «продолжать расширение зоны безопасности» на юге Ливана, а также «расширить ее восточнее на склоны горы Хермон». «Одновременно мы ведем переговоры с Ливаном. Этих переговоров не было более 40 лет. Они начались сейчас, потому что мы очень сильны и к нам обращается не только Ливан, но и другие страны. В переговорах с Ливаном есть две основные цели: во-первых, разоружение «Хезболла», а во-вторых, установление прочного мира. Мира через силу», - заключил израильский премьер.

Израиль проводит военную операцию против «Хезболла» с 2 марта, когда организация начала наносить удары по территории еврейского государства в ответ на убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. ВВС Израиля атакуют цели по всему Ливану, сухопутные войска ведут наступление на юге республики.

Поделиться:
230

Актуально

Политика

Последние новости

Все новости
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az
1news TV

Трагедия в многодетной семье (9 детей) из поселка Гаджи Зейналабдин Тагиев города Сумгайыт вызвала широкий общественный резонанс в социальных сетях. По14 / 04 / 2026, 10:25
18 / 03 / 2026, 11:40
17 / 03 / 2026, 10:15
13 / 03 / 2026, 15:50
24 / 02 / 2026, 15:22
10 / 02 / 2026, 16:07