Алексей Оверчук прибыл с рабочим визитом в Азербайджан для участия в мероприятиях 24-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, которое пройдёт 16 апреля.

Под совместным председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и заместителя председателя Правительства Российской Федерации Алексея Оверчука стороны обсудят ход работы по исполнению решений 23-го заседания комиссии, состоявшегося в Астрахани 22 августа 2025 года, а также ход выполнения плана мероприятий по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества. В ходе встречи будет рассмотрен широкий комплекс вопросов торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества России и Азербайджана в двустороннем и многосторонних форматах.