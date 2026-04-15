Стрелявший в турецкой школе — сын полицейского и учительницы - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
В турецком городе Кахраманмараш 14-летний подросток совершил вооружённое нападение на среднюю школу, в результате чего погибли 9 человек.
Оружие, использованное при нападении, принадлежало отцу подростка — полицейскому первого ранга Угуру Мерсинли, который был сразу же задержан.
В ходе расследования также была взята под стражу мать подростка — П.П.М., преподаватель турецкого языка и литературы в анатолийском лицее, сообщают турецкие СМИ.
19:00
Число погибших при стрельбе в школе в турецком Кахраманмараше возросло до девяти.
Oб этом сообщило МВД Турции.
По данным ведомства, в результате инцидента также пострадали 20 человек.
17:17
Полиция задержала Угура Мерсинли, отца подростка, устроившего стрельбу в школе в турецком Кахраманмараше, в результате которой погибли четыре человека, передает канал TGRT Haber.
"После инцидента в школе был задержан отец подростка – бывший полицейский инспектор Угур Мерсинли", - передает канал.
16:07
Жертвами стрельбы в средней школе в турецком Кахраманмараше стали четыре человека, пострадали 20, сообщил губернатор провинции Мюкеррем Унлюэр.
Неизвестный устроил стрельбу в школе на востоке Турции в городе Кахраманмараш.
"Жертвами стрельбы стали учитель и трое учеников. Пострадали не менее 20 человек", - заявил журналистам губернатор.
По его словам, напавший на школу покончил с собой, речь идет об ученике. "Он пришел в школу с пятью единицами оружия, по всей видимости, оно принадлежит его отцу - бывшему полицейскому", - уточнил Унлюэр.
Источник: NTV
15:45
Четыре человека погибли в результате стрельбы в средней школе в городе Кахраманмараш на юго-востоке Турции, сообщили власти.
Еще 20 человек пострадали, сообщил губернатор Кахраманмараша.
Источник: NTV
15:25
В турецком Кахраманмараше произошло вооруженное нападение в одной из школ. В результате инцидента есть погибший и раненые.
Происшествие случилось в школе Ayser Çalık Ortaokulu в районе Оникишубат. В здании учебного заведения были слышны выстрелы.
На место инцидента оперативно направлены полиция и бригады скорой помощи.
Губернатор провинции Мюккеррем Унлюйер сообщил, что в результате нападения есть погибший. По предварительным данным, пострадали не менее шести человек, они госпитализированы.
На опубликованных с места событий кадрах видно, как одного из раненых выносят на носилках и помещают в машину скорой помощи.
Вокруг школы собрались обеспокоенные родители. Территория вокруг учебного заведения оцеплена, принимаются меры безопасности.
Во вторник аналогичный инцидент произошел в лицее в провинции Шанлыурфа, где вооруженное нападение в школе привело к ранениям 16 человек, после чего нападавший – бывший учащийся лицея, покончил с собой.
Источник: NTV