Кэти Перри обвиняется в сексуальных домогательствах

Полиция штата Виктория в Австралии проводит проверку по факту предполагаемого сексуального насилия со стороны американской певицы Кэти Перри.

Как сообщает Herald Sun, поводом для начала разбирательства стало заявление актрисы Руби Роуз, которая утверждает, что в 2010 году в ночном клубе Spice Market в центре Мельбурна подверглась домогательствам со стороны певицы.

В подразделении полиции по расследованию преступлений сексуального характера подтвердили, что ведётся расследование «исторического дела о сексуальном насилии, произошедшем в Мельбурне в 2010 году». При этом в ведомстве подчеркнули, что из-за продолжающегося следствия дополнительные комментарии не предоставляются.

По словам Руби Роуз, она решила публично рассказать о произошедшем спустя почти два десятилетия и уже передала все необходимые материалы в полицию. При этом она отметила, что не может подробно комментировать обстоятельства дела.

Представители Кэти Перри ранее отвергли обвинения, назвав их «опасной ложью», отмечает издание.