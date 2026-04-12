Выборы парламент Венгрии: рекордная явка, предварительные результаты - ОБНОВЛЕНО

First News Media22:42 - Сегодня
Выборы парламент Венгрии: рекордная явка, предварительные результаты - ОБНОВЛЕНО

По итогам обработки 6,56% бюллетеней оппозиционная партия «Тиса» под руководством Петера Мадьяра предварительно получает 110 мандатов в парламенте.

Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия Венгрии.

Правящая коалиция «Фидес» – ХДНП, возглавляемая премьер-министром Виктором Орбаном, на данный момент может рассчитывать на 71 место. Также имеет шансы на прохождение в парламент правая партия «Наше отечество».

21:32

Избирательные участки на парламентских выборах в Венгрии закрылись в 19:00 по местному времени (21:00 по бакинскому времени).

Об этом сообщает Национальное избирательное бюро Венгрии (NVI).

Явка на выборах к 18:00 побила рекорд 2022 года, составив 74,23 процента. Всего к указанному времени в голосовании приняли участие более 500 тысяч граждан. Для сравнения, четыре года назад явка была на уровне 62,92 процента.

Главным конкурентом партии «Фидес» действующего премьера страны Виктора Орбана является партия «Тиса», нацеленная на более тесное сотрудничество с Евросоюзом и НАТО.

13:15

Явка на парламентских выборах в Венгрии составляет 16,89% по состоянию на 9:00 по местному времени (11:00 по бакинскому времени), передает новостной портал Telex.

В 2022 году этот показатель составлял 10,31%. Предыдущий рекорд явки на это время был на выборах 2002 года, когда к 9:00 проголосовали 8,81% избирателей.

При этом явка 3,46% в первый час почти вдвое превышает показатель 1,82%, зафиксированный на выборах четыре года назад.

«Я здесь, чтобы победить», — заявил нынешний премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после того, как проголосовал на одном из избирательных участков в Будапеште.

Он добавил, что Европа приближается к серьезному кризису и Венгрии необходимо сильное национальное единство для противостояния этому.

12 апреля в Венгрии проходят парламентские выборы в Государственное собрание. По их результатам решится, сможет ли действующий премьер Виктор Орбан, пришедший к власти в 2010 году, остаться на должности на пятый срок.

