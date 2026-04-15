Пересечение улицы улица Гасана Алиева с Тбилисским проспектом впервые будет регулироваться светофорами - ВИДЕО

В Насиминском районе столицы пересечение улицы улица Гасана Алиева с Тбилисским проспектом впервые будет регулироваться светофорами.

Об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом при Министерстве внутренних дел.

Отмечается, что на пересечении улица Шафаята Мехтиева с Тбилисским проспектом в Ясамальский район также будут приняты меры для обеспечения безопасности пешеходов. В этом направлении работы уже начаты.

В настоящее время продолжается установка в общей сложности 15 светофорных опор, из которых 7 — типа «L», 8 — типа «A».

Отметим, что проводимые работы связаны с изменениями в организации движения в рамках проекта Азербайджанского агентства наземного транспорта.