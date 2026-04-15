В Беларуси ввели штрафы за пропаганду нетрадиционных отношений и смены пола. Соответствующий закон подписал президент Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба главы государства.

«Вводится ответственность за пропаганду гомосексуальных отношений, смены пола, педофилии и бездетности в виде штрафа в размере до 900 белорусских рублей, а при совершении в отношении несовершеннолетнего — до 1350 рублей или административного ареста», — сказано в сообщении.