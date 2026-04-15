Выставка в Рабате: взгляд марокканских художников на Азербайджан - ФОТО

14 апреля 2026 года в галерее Bab Rouah в Рабате состоялось открытие выставки «Вдохновлённые Азербайджаном: марокканский взгляд».

Мероприятие было организовано Посольством Азербайджанской Республики в Королевстве Марокко в рамках «Года урбанизма и архитектуры – 2026» и собрало гостей из разных сфер.

В экспозиции представлены работы 13 марокканских художников. Примечательно, что ни один из них ранее не посещал Азербайджан, однако, опираясь на собранные материалы, визуальные источники и собственное воображение, они попытались передать образ страны. Такой подход придаёт выставке особый и нестандартный характер.

В представленных работах отражены природа, культура и традиции Азербайджана. Горные пейзажи, сцены повседневной жизни, национальные орнаменты и мотивы кухни интерпретированы в индивидуальной художественной манере. В некоторых произведениях также можно увидеть отсылки к известным личностям Азербайджана.

Выставка представляет интерес как с художественной, так и с культурно-познавательной точки зрения. Для посетителей это возможность сформировать визуальное представление об Азербайджане. В рамках мероприятия гостям также были предложены блюда азербайджанской кухни.

Во время открытия художникам были вручены сертификаты и азербайджанские сувениры в знак признания их участия в проекте.

Выставка продлится до 18 апреля и открыта для широкой публики.