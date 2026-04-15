Демократы США внесут резолюцию об объявлении импичмента главе Пентагона

Представители Демократической партии в Конгрессе США намерены 15 апреля внести резолюцию об объявлении импичмента главе Пентагона Питу Хегсету на основании шести статей.

Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По их данным, демократы в Палате представителей обвиняют Хегсета в начале незаконной войны против Ирана, повлекшей угрозу для американских военнослужащих, нарушении законов в том, что касается нанесения ударов по гражданскому населению, халатном обращении с чувствительной информацией, препятствовании надзору со стороны Конгресса, злоупотреблении властью и политизации применения вооруженных сил, а также действиях, наносящих ущерб репутации США и их ВС.

Портал подчеркивает, что инициатива фактически обречена на провал, поскольку обе палаты американского Конгресса в данный момент контролируются Республиканской партией. Пресс-секретарь военного министерства США Кингсли Уилсон, слова которой приводит Axios, заявила, что инициатива по импичменту Хегсета является "очередной попыткой [демократов] отвлечь внимание американцев от успехов" действующей администрации.