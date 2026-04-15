 Демократы США внесут резолюцию об объявлении импичмента главе Пентагона | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Демократы США внесут резолюцию об объявлении импичмента главе Пентагона

First News Media23:57 - 15 / 04 / 2026
Демократы США внесут резолюцию об объявлении импичмента главе Пентагона

Представители Демократической партии в Конгрессе США намерены 15 апреля внести резолюцию об объявлении импичмента главе Пентагона Питу Хегсету на основании шести статей.

Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По их данным, демократы в Палате представителей обвиняют Хегсета в начале незаконной войны против Ирана, повлекшей угрозу для американских военнослужащих, нарушении законов в том, что касается нанесения ударов по гражданскому населению, халатном обращении с чувствительной информацией, препятствовании надзору со стороны Конгресса, злоупотреблении властью и политизации применения вооруженных сил, а также действиях, наносящих ущерб репутации США и их ВС.

Портал подчеркивает, что инициатива фактически обречена на провал, поскольку обе палаты американского Конгресса в данный момент контролируются Республиканской партией. Пресс-секретарь военного министерства США Кингсли Уилсон, слова которой приводит Axios, заявила, что инициатива по импичменту Хегсета является "очередной попыткой [демократов] отвлечь внимание американцев от успехов" действующей администрации.

Поделиться:
215

Актуально

Политика

Мнение

В мире

В мире

В мире

Демократы США внесут резолюцию об объявлении импичмента главе Пентагона

Выбор редактора

Новости для вас

Последние новости

Демократы США внесут резолюцию об объявлении импичмента главе Пентагона

Все новости
1news TV

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

