Орбан признал поражение на парламентских выборах в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение своей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" на парламентских выборах.

Выступая на митинге своих сторонников в Будапеште, он заявил, что поздравляет своего соперника - лидера партии "Тиса" Петера Мадьяра с победой.

После подсчета более 50% голосов избирателей "Тиса" значительно опережает ФИДЕС, набирая большинство мест в парламенте страны. "Результат хотя и не окончательный, но ясный. Результат для нас болезненный и однозначный", - сказал Орбан.

Он также поздравил лидера оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах до окончания подсчета голосов.

"Премьер-министр Виктор Орбан только что поздравил нас по телефону с победой", - написал Мадьяр в Facebook.

Согласно последним данным Национального избирательного бюро Венгрии, основанным на подсчете 53,45% голосов, "Тиса" получает 136 из 199 мест в парламенте страны.

Источник: ТАСС

Читайте по теме:

Выборы парламент Венгрии: рекордная явка, предварительные результаты - ОБНОВЛЕНО

Посольство Азербайджана в Иране возобновило работу

Трамп объявил, что США будут сами блокировать Ормузский пролив

Сын президента Уганды генерал Кайнеругаба требует у Турции миллиард и невесту, и ...

Демократы призвали армянского лоббиста Суолвелла подать в отставку на фоне скандала с насилием

Ученые выяснили, как на Земле могли появиться сложные клетки

Выборы парламент Венгрии: рекордная явка, предварительные результаты - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Сын президента Уганды генерал Кайнеругаба требует у Турции миллиард и невесту, и угрожает Ирану

США и Иран договорились о перемирии: войне в регионе может прийти конец

Выборы парламент Венгрии: рекордная явка, предварительные результаты - ОБНОВЛЕНО

Брак ради выплат: как «черные вдовы» наживаются на гибели военных в России - ВИДЕО

Посол Азербайджана в Бельгии встретился с председателем Регионального парламента Валлонии

Демократы призвали армянского лоббиста Суолвелла подать в отставку на фоне скандала с насилием

Ученые выяснили, как на Земле могли появиться сложные клетки

Выборы парламент Венгрии: рекордная явка, предварительные результаты - ОБНОВЛЕНО

В Каспийском море зафиксировано землетрясение магнитудой 4,6 балла

Главой разведслужбы «Моссад» стал уроженец Беларуси

СМИ: Великобритания не примет участия в блокаде Ормузского пролива

Jerusalem Post: Нетаньяху впервые за время войны въехал в Ливан - ВИДЕО

WSJ: КСИР сохранил большую часть малых военных кораблей

Хакан Фидан обсудил по телефону с чиновниками США и Пакистана прошедшие в Исламабаде переговоры

Азербайджанский спортсмен вошел в Книгу рекордов Гиннесса

КСИР сделал заявление после угрозы Трампа о блокаде Ормузского пролива - ОБНОВЛЕНО

МИД Саудовской Аравии вручил ноту протеста послу Ирака

Путин и Пезешкиан по телефону обсудили обстановку на Ближнем Востоке - ОБНОВЛЕНО

Трамп предупредил, что США пересмотрит отношения с НАТО

Трамп о ситуации с Ираном: «Они вернутся и дадут нам все, что мы хотим. Я хочу все!»

Трамп верит в отказ Ирана от ядерных амбиций

Израиль готовится к возобновлению войны с Ираном

Трамп объявил, что США будут сами блокировать Ормузский пролив

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40