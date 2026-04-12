Орбан признал поражение на парламентских выборах в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение своей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" на парламентских выборах.

Выступая на митинге своих сторонников в Будапеште, он заявил, что поздравляет своего соперника - лидера партии "Тиса" Петера Мадьяра с победой.

После подсчета более 50% голосов избирателей "Тиса" значительно опережает ФИДЕС, набирая большинство мест в парламенте страны. "Результат хотя и не окончательный, но ясный. Результат для нас болезненный и однозначный", - сказал Орбан.

Он также поздравил лидера оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах до окончания подсчета голосов.

"Премьер-министр Виктор Орбан только что поздравил нас по телефону с победой", - написал Мадьяр в Facebook.

Согласно последним данным Национального избирательного бюро Венгрии, основанным на подсчете 53,45% голосов, "Тиса" получает 136 из 199 мест в парламенте страны.

Источник: ТАСС

