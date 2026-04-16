First News Media01:00 - Сегодня
Бавария одержала волевую победу над Реал Мадрид в ответном матче 1/4 финала Лига чемпионов УЕФА.

Игра завершилась со счётом 4:3 в пользу мюнхенского клуба.

Уже на первой минуте Арда Гюлер открыл счёт, однако вскоре Александар Павлович восстановил равновесие. До перерыва команды продолжили результативную игру: Гюлер оформил дубль, Гарри Кейн сравнял счёт, а Килиан Мбаппе снова вывел мадридцев вперёд.

Во втором тайме ключевым моментом стало удаление Эдуардо Камавинга на 86-й минуте. В концовке встречи «Бавария» сумела переломить ход игры: на 89-й минуте Луис Диас восстановил равенство, а уже в компенсированное время Майкл Олисе забил победный гол.

С учётом победы в первом матче со счётом 2:1 мюнхенцы вышли в полуфинал, где встретятся с ПСЖ.

Актуально

Политика

МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции

Мнение

Айтен Эфендиева о рынке недвижимости Дубая: между возможностями, рисками и ...

В мире

USA Today: Пентагон начал тайную подготовку к вторжению на Кубу

В мире

Нетаньяху: Наши войска продолжают наносить удары по «Хезболла»

Спорт

«Бавария» обыграла «Реал» и пробилась в полуфинал Лиги чемпионов

«Атлетико» проиграл «Барселоне», но вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Женская сборная Азербайджана по футболу обыграла Андорру в рамках отбора на ЧМ

В Аргентине начался новый судебный процесс по делу о смерти Диего Марадоны

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Введены в обращение почтовые марки к 80-летию Банишевского - ФОТО

АФФА оштрафовала Эхтирама Гулиева на 15 000 манатов - ВИДЕО

В Аргентине начался новый судебный процесс по делу о смерти Диего Марадоны

Выставка в Рабате: взгляд марокканских художников на Азербайджан - ФОТО

Сегодня, 00:22

USA Today: Пентагон начал тайную подготовку к вторжению на Кубу

Сегодня, 00:00

Демократы США внесут резолюцию об объявлении импичмента главе Пентагона

15 / 04 / 2026, 23:57

Нетаньяху: Наши войска продолжают наносить удары по «Хезболла»

15 / 04 / 2026, 23:40

В Беларуси ввели штрафы за пропаганду нетрадиционных отношений и смены пола

15 / 04 / 2026, 23:20

Белый дом: США пока не предлагали Ирану продлить перемирие

15 / 04 / 2026, 23:01

Иран не намерен проводить переговоры с США где-либо, кроме Пакистана

15 / 04 / 2026, 23:00

Чарльз III оборвал контакты с опальным братом Эндрю

15 / 04 / 2026, 22:40

Кэти Перри обвиняется в сексуальных домогательствах

15 / 04 / 2026, 22:20

Сахиба Гафарова: Проведение WUF13 в Азербайджане – очередное проявление доверия

15 / 04 / 2026, 22:00

Алексей Оверчук прибыл с рабочим визитом в Азербайджан

15 / 04 / 2026, 21:40

Высокопоставленные чиновники Пакистана прибыли в Иран - ОБНОВЛЕНО

15 / 04 / 2026, 21:20

Песков: США отказались от предложения России принять обогащенный уран из Ирана

15 / 04 / 2026, 21:00

Главы МИД Азербайджана и Румынии провели телефонный разговор

15 / 04 / 2026, 20:40

Стрелявший в турецкой школе — сын полицейского и учительницы - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

15 / 04 / 2026, 20:20

МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции

15 / 04 / 2026, 20:12

Трамп: У США не будет прежних отношений со странами, кто не помог им с Ираном

15 / 04 / 2026, 20:00

В Баку откроют штаб-квартиру Парламентской сети Движения неприсоединения

15 / 04 / 2026, 19:45

Армения закроет свое воздушное пространство

15 / 04 / 2026, 19:30
Трагедия в многодетной семье (9 детей) из поселка Гаджи Зейналабдин Тагиев города Сумгайыт вызвала широкий общественный резонанс в социальных сетях. По14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07