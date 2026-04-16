«Бавария» обыграла «Реал» и пробилась в полуфинал Лиги чемпионов

Бавария одержала волевую победу над Реал Мадрид в ответном матче 1/4 финала Лига чемпионов УЕФА.

Игра завершилась со счётом 4:3 в пользу мюнхенского клуба.

Уже на первой минуте Арда Гюлер открыл счёт, однако вскоре Александар Павлович восстановил равновесие. До перерыва команды продолжили результативную игру: Гюлер оформил дубль, Гарри Кейн сравнял счёт, а Килиан Мбаппе снова вывел мадридцев вперёд.

Во втором тайме ключевым моментом стало удаление Эдуардо Камавинга на 86-й минуте. В концовке встречи «Бавария» сумела переломить ход игры: на 89-й минуте Луис Диас восстановил равенство, а уже в компенсированное время Майкл Олисе забил победный гол.

С учётом победы в первом матче со счётом 2:1 мюнхенцы вышли в полуфинал, где встретятся с ПСЖ.