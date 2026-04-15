В Азербайджане зафиксировано снижение числа наёмных работников

По состоянию на 1 марта 2026 года в Азербайджане численность наёмных работников, работающих по трудовому договору, составила 1 784,0 тыс. человек.

Из них 870,6 тыс. человек заняты в государственном секторе, а 913,4 тыс. - в негосударственном секторе, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственный комитет статистики Азербайджана.

Отметим, что по данным Государственного комитета статистики по состоянию на 1 января 2026 года численность наёмных работников, работающих по трудовому договору в Азербайджане, составляла 1 808,5 тыс человек – в то время как к 1 марта эта цифра снизилась на 24 тыс. и составила 1 784,0 тыс. человек.

Среди наёмных работников 18,5% заняты в сфере торговли и ремонта транспортных средств, 18,3% - в сфере образования, 13,8% - в промышленности, 8,6% -в сфере здравоохранения и социальных услуг населению, 6,5% - в строительстве, 6,1% - в государственном управлении и обороне; социальном обеспечении, 4,4% - в сфере транспорта и складского хозяйства, 4,0% - в профессиональной, научной и технической деятельности, 2,4% - в финансовой и страховой деятельности, 2,3% - в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, а 15,1% - в других отраслях экономики.

В январе-феврале 2026 года средняя номинальная месячная заработная плата наёмных работников в стране увеличилась на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1 099,1 AZN.