В Азербайджане пройдет «Неделя иммунизации»

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, с 19 по 25 апреля 2026 года в городах и районах республики пройдет «Неделя иммунизации».

В связи с этим министр здравоохранения Теймур Мусаев подписал соответствующий приказ, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения.

Согласно приказу, предусмотрена организация привлечения к вакцинации в рамках «Недели иммунизации» детей, которые по каким-либо причинам остались вне прививок, проведение мониторингов в районах с особенно низким уровнем охвата вакцинацией, оказание методической помощи медицинским учреждениям, осуществляющим иммунизацию детей, а также информирование населения по этим вопросам.

В период «Недели иммунизации» в ряде районов планируется проведение серии мероприятий. Также в медицинских управлениях и учреждениях республики подготовлены различные постеры и информационные листовки для распространения среди населения.

Отметим, что по инициативе ВОЗ с 2006 года ежегодно в Европейском регионе проводится «Неделя иммунизации», и министерство здравоохранения также присоединяется к этой инициативе.