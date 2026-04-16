Пашинян: граждане чувствуют мир сильнее, чем мы ожидали

В ходе встреч с гражданами в Ереване и регионах премьер-министр Армении Никол Пашинян констатировал, что они чувствуют мир сильнее, чем ожидало правительство.

По сообщению Арменпресс, премьер-министр сказал об этом при обсуждении в Национальном Собрании доклада о реализации Программы правительства Республики Армения (2021-2026) за 2025 год и ее результатах.

«Гражданин прежде всего чувствует мир психологически и духовно, потому что в стране царит мир. Вместо нервозности, напряжения, волнения, которые мы всегда испытывали, в настоящее время мы чувствуем мир, и я думаю, что граждане также интуитивно понимают, что система медицинского страхования, повышение пенсий и т. д. не напрямую, а косвенно связаны с миром», — сказал премьер-министр.

Пашинян подчеркнул, что при отсутствии уверенности в мире и ожидании правительством новой эскалации, оно не стало бы выделять сразу столько средств на социальные сферы. «Мир создал возможности для экономического роста. Граждане ощущают мир сильнее, чем мы ожидали», — отметил Пашинян.