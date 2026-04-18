Пашинян: Ереван хочет расширить логистические цепочки и возможности по территории Ирана

Видение Армении в отношении сотрудничества с Ираном носит стратегический характер, и Ереван хочет расширить логистические цепочки и возможности по территории этой страны.

Об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян в ходе брифинга, комментируя вопрос о поиске возможных альтернативных маршрутов в связи с ситуацией вокруг Ирана, в частности Ормузского пролива, сообщает Armenpress.

По его словам, в этом контексте реализация проекта TRIPP (Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания) имеет очень важное значение.

"Мы формируем альтернативы, но наше видение сотрудничества с Ираном носит стратегический характер, и мы хотим расширить наши логистические цепочки и возможности через территорию Ирана. В этой связи реализация проекта TRIPP также очень важна, поскольку в результате мы получим железнодорожное сообщение с Ираном, что значительно упростит импорт товаров в Армению и экспорт товаров из Армении", - подчеркнул Пашинян.

Он также подчеркнул в контексте этого вопроса, что в предыдущий период уже существовал новый канал - железнодорожное сообщение с Китаем через Центральную Азию по маршруту Китай-Казахстан-Россия-Азербайджан-Грузия-Армения.

"Я предполагаю, что бизнесмены во всех случаях, когда увидят проблему с доставкой товаров через территорию Ирана, будут перевозить товары в этом направлении", - сказал премьер-министр, выразив уверенность, что в ближайшем будущем, в контексте урегулирования ситуации, будет реализован проект TRIPP, в результате которого будут сформированы железнодорожные сообщения Иран-Армения и Персидский залив-Черное море.