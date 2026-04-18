КСИР сообщил о ликвидации шпионских ячеек, связанных с США, Израилем и Британией

Разведывательная организация Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщила, что в провинциях Восточный Азербайджан, Керман и Мазендеран были выявлены и ликвидированы ячейки, связанные с США, Израилем и Великобританией, сообщает Tasnim.

Согласно сообщению, эти ячейки «занимались созданием сетей, вооружением, шпионажем, дестабилизацией рынка, контрабандой товаров, распространением экономических слухов и организацией уличных беспорядков с целью подготовки условий для военного нападения противника».

«Разведка КСИР провинции Восточный Азербайджан в ходе второй операции в эти дни выявила и задержала 7 человек, связанных с монархическими террористическими группами. Эти лица занимались приобретением оружия, подготовкой диверсионных действий и передавали координаты важных объектов своим кураторам.

Разведка КСИР провинции Мазендеран в результате своих действий выявила и задержала 69 человек, включая сторонников монархического движения, лиц, связанных с сионистским режимом, предателей и экономических наёмников.

Указанные ячейки планировали диверсионные и вредительские действия; в их укрытиях были обнаружены и изъяты огнестрельное и холодное оружие, а также средства связи.

Разведка КСИР провинции Керман выявила 51 ключевого участника и шпиона противника и нанесла по ним удар. В частности, были задержаны 3 шпионские группы, связанные с разведслужбами противника, 2 группы, связанные с бахаизмом, ликвидирована вооружённая оперативная ячейка из 4 человек, связанная с монархистами, а также задержаны 6 медийных активистов, связанных с международной сетью. Эти лица, поддерживая связь с зарубежными кураторами, занимались дестабилизацией рынка, вербовкой и организацией протестов и беспорядков», - отмечается в сообщении КСИР Ирана.