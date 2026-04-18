«Совет мира» обсудит шаги по снижению напряженности на Ближнем Востоке

Глава МИД Турции Хакан Фидан проведет встречу, посвященную ситуации в секторе Газа, с участием ряда министров, входящих в состав Совета мира.

Как сообщил ТАСС источник в турецком МИД, руководитель внешнеполитического ведомства намерен поднять вопросы перехода к выполнению второго этапа плана по урегулированию и обратить внимание на попытки Израиля сорвать этот процесс.

"Фидан проведет встречу на министерском уровне по проблеме Газы в рамках Антальского дипломатического форума. В ней примут участие представители Объединенных Арабских Эмиратов, Индонезии, Катара, Египта, Пакистана, Саудовской Аравии и Иордании, которые участвовали во встрече с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке 23 сентября 2025 года и являются членами Совета мира. Фидан укажет, что прекращение огня на местах должно быть постоянным, Газа должна управляться палестинцами, а меры по обеспечению ее безопасности должны быть приняты как можно скорее", - проинформировал собеседник агентства.

Глава МИД Турции также подчеркнет "необходимость срочного начала восстановительных работ в Газе" и отметит, "что переход ко второму этапу мирного плана может способствовать снижению напряженности в регионе".

Состоится обмен мнениями о совместных шагах, которые могут быть предприняты Советом мира.

На министерской встрече Фидан намерен "призвать международное сообщество занять твердую позицию в отношении попыток Израиля сорвать процесс прекращения огня в Газе и выполнение решения о создании двух государств". Помимо этого, как заявил собеседник, "ожидается, что будут проведены консультации о последних событиях в регионе, включая усилия по прекращению войны и оккупации Израилем Ливана". Эти вопросы будут обсуждаться в контексте контактов США и Ирана для достижения мирного урегулирования продолжающегося конфликта, добавил источник.