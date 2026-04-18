Пашинян: Армения и Россия продолжат военно-техническое сотрудничество

Армения и Россия условились продолжить выполнение достигнутых договоренностей в военно-технической сфере.

Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге после заседания правительства.

"С Россией у нас есть, было военно-техническое сотрудничество, которое в какой-то момент существенно сократилось или прекратилось", - сказал Пашинян.

По его словам, в рамках своего визита в Москву и встречи с президентом России Владимиром Путиным достигнута договоренность, "чтобы ранее достигнутые соглашения в сфере ВТС были выполнены".

