В рамках Анталийского дипломатического форума пройдет неформальное заседание СМИД ОТГ

Сегодня в рамках Анталийского дипломатического форума состоится неформальное заседание Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ), сообщает TRT Haber.

Отмечается, что заседание будет организовано в соответствии с решением об "увеличении частоты встреч министров иностранных дел", принятым на 12-м Саммите ОТГ в октябре 2025 года в Габале.

На заседании будут обсуждаться координация внешней политики тюркского мира, региональные вопросы, включая ситуацию в Иране и Газе, а также процесс председательства Турции в ОТГ, которое она примет на себя во второй половине текущего года.

Источник: Report