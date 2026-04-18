Азербайджан и Йемен обсудили укрепление двустороннего сотрудничества
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и премьер-министр, министр иностранных дел и по делам экспатриантов Йемена Шайя Мохсен аз-Зиндани провели встречу в рамках Анталийского дипломатического форума.
Об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства Азербайджана в соцсети Х.
В ходе встречи министры обсудили политический диалог и пути укрепления двусторонних отношений, а также отмели важность многостороннего сотрудничества.
Minister of Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan @Bayramov_Jeyhun met with the Prime Minister, Minister of Foreign Affairs and Expatriates of the Republic of Yemen Shaya Mohsin Zindani, on the sidelines of the Antalya Diplomacy Forum.
The Ministers discussed political… pic.twitter.com/y3gfh6yucH — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) April 18, 2026