Reuters: Из-за войны на Ближнем Востоке мир потерял более 500 млн баррелей нефти

First News Media13:14 - Сегодня
Reuters: Из-за войны на Ближнем Востоке мир потерял более 500 млн баррелей нефти

Мир потерял более 50 миллиардов долларов из-за невыполнения добычи нефти с начала войны с Ираном, которая началась почти 50 дней назад, и последствия кризиса будут ощущаться еще месяцы и даже годы.

Об этом свидетельствуют расчеты аналитиков и агентства Reuters.

Согласно данным Kpler, с начала кризиса в конце февраля с мирового рынка было выведено из строя более 500 миллионов баррелей нефти и конденсата – это крупнейший сбой в энергоснабжении в современной истории.

По словам главного аналитика Wood Mackenzie Иэн Моуат, потери 500 миллионов баррелей нефти на рынке эквивалентны сокращению спроса на авиаперевозки во всем мире на 10 недель, полному запрету на автомобильные поездки во всем мире на 11 дней, отсутствию поставок нефти в мировую экономику на пять дней. По оценкам Reuters, этого хватит почти на месяц спроса на нефть в США или более чем на месяц спроса на нефть во всей Европе.

500 миллионов баррелей нефти – это примерно шестилетний объем потребления топлива американскими военными, рассчитанный на основе ежегодного потребления около 80 миллионов баррелей, начиная с 2021 финансового года. Это – количество топлива, достаточного для работы международной судоходной отрасли мира примерно на четыре месяца.

Несмотря на то, что министр иностранных дел Ирана Аракчи заявил об открытии Ормузского пролива, восстановление добычи и потоков, как ожидается, будет медленным.

По данным компании Kpler, мировые запасы нефти на суше сократились примерно на 45 миллионов баррелей с начала апреля. С конца марта объемы простоев достигли примерно 12 миллионов баррелей в сутки. Месторождениям тяжелой нефти в Кувейте и Ираке может потребоваться от четырех до пяти месяцев, чтобы вернуться к нормальному уровню работы, что продлит истощение запасов на весь летний период. Повреждение нефтеперерабатывающих мощностей и катарского комплекса СПГ в Рас-Лаффане означает, что полное восстановление региональной энергетической инфраструктуры может занять годы.

Источник: АЗЕРТАДЖ

