Баку и Исламабад подтвердили намерение укреплять сотрудничество

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар на полях Анталийского дипломатического форума провели встречу на ногах.

Об этом сообщил МИД Пакистана на своей странице в соцсети Х.

В ведомстве отметили, что министры обсудили региональную ситуацию и пути дальнейшего укрепления отношений между Пакистаном и Азербайджаном.

"Обе стороны договорились поддерживать тесный контакт", - подчеркнули в министертсве.