Хикмет Гаджиев и Корао Фария обсудили развитие азербайджано-венесуэльских отношений
Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в рамках Анталийского дипломатического форума провел встречу с заместителем министра иностранных дел Венесуэлы Андреа Корао Фарией.
Об этом Гаджиев написал на своей странице в соцсети X.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам азербайджано-венесуэльских отношений и возможностям дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества.
Pleased to meet with Ms. Andrea Corao Faria, Vice Foreign Minister of Venezuela on the sidelines of Antalya Diplomacy Forum 2026.
We held a productive exchange on Azerbaijan–Venezuela relations and opportunities to further strengthen bilateral cooperation. pic.twitter.com/z9ybHTIyKm — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) April 18, 2026